Ответственность за животный мир нужно прививать с детства, считает тюменский фотохудожник

| Фото: Александра Антипина | Фото: Александра Антипина

Чувство ответственности по отношению к животному миру необходимо прививать, и признание этого на уровне государства, закрепление в Основном законе, поможет и развитию общества, и сохранению нашего природного богатства. Таким мнением поделился с корреспондентом информагентства "Тюменская линия" тюменский фотохудожник Александр Антипин.

Александр Антипин живет в с. Упорово, много лет работал фотокорреспондентом районной газеты "Знамя правды". В юности увлекался охотой, но, поняв, как обедняет родную природу человек, навсегда сменил ружье на фотоаппарат. Его работы принесли ему немало наград, но для него важнее показать людям, а главное – подрастающему поколению - уникальность и красоту окружающего мира. В 2019 году его выставка редких пернатых "Птицы Сибири" собрала множество школьников в Подмосковье.

"Одна из моих лучших встреч за 20 лет – это встреча с куликом-шилоклювкой. Эта птица обитает в Азии, Австралии, в России занесена в Красную книгу, а уж увидеть ее у нас в Сибири – совсем редкость. Фотографию я сделал на одном из озёр, к сожалению, видел там же и раздавленные человеком яйца в гнездах этих красивых и беззащитных птиц. Об этом и о многом другом я рассказываю ребятам на открытых уроках, на своих выставках. Важно, чтобы они выросли с осознанием силы человека, пониманием, что эта сила должна защищать, а не разрушать", – поделился Александр Антипин.

По его мнению, формирование ответственного отношения к животному миру, закрепленное в Конституции, станет поддержкой в работе учителей, общественных организаций и будет способствовать сохранению разнообразия всего окружающего нас мира, жизненно необходимому человеку.

| Фото: Александра Антипина | Фото: Александра Антипина

Ирина Кургузова