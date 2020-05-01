Егор Рочев: закрепление социальных гарантий в Конституции даст уверенность в будущем

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Поправки в Конституцию, касающиеся социальных гарантий государства, дадут уверенность россиянам в стабильном и благополучном будущем.

Такое мнение высказал тобольский предприниматель и общественный деятель Егор Рочев. По его словам, нормативно-правовые и законодательные акты смогут пополниться базовыми требованиями, обеспечивающими справедливость и гарантию эффективного функционирования социальных гарантий со стороны государства.

“Наши пенсионеры, семьи с детьми, а также люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут иметь конституционные гарантии на ежегодную индексацию пособий и пенсий для улучшения своего качества жизни независимо от внутри- и внешнеполитических факторов, экономической обстановки в стране. Уверенность в стабильности и благополучии семьи позволяет не просто мечтать о лучшем будущем, но и ставить для себя более амбициозные цели, выстраивать четкий план по их достижению”, - отметил Егор Рочев.

Он добавил, что пункт об адресной социальной поддержке позволяет жителям отслеживать эффективность работы профильных ведомств. С изменением Конституции о качестве социальной работы граждане теперь будут судить не по объему выделенных средств и количеству реализуемых программ, а по тому, насколько лучше станет жизнь конкретного человека или семьи.

"Принимая поправки в Конституцию, мы идем в будущее, где главный документ страны не допустит разночтений законов, что придаст уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнул Егор Рочев.

Евгений Новоселов