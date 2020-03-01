О МРОТ, пенсиях и семье: как новая Конституция защитит социальные права граждан

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Поправках в Конституцию, призванные укрепить социальные гарантии граждан России, станут нормой прямого действия. Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Это также обязательная индексация пенсий, которая должна ежегодно проводиться.

МРОТ не меньше прожиточного минимума

"Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации", — таким пунктом дополняется статья 75 в новой редакции Конституции.

Эта статья дополняет гарантии, уже закрепленные в статье 7 Конституции, что "в РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты".

Регулярная индексация пенсий

"В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", — также будет гласить ч. 6 статьи 75.

Регулярная индексация соцвыплат

"В Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом, гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат", — еще один пункт новой редакции данной статьи.

Защита семьи и детей

Поправками в Основной закон закрепляется защита и сохранение традиционных ценностей – "защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях" (ст. 72, ч. 1, п. Ж1).

Кроме того, подчеркивается, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения" (ст. 67.1, ч. 4).

Гарантия благосостояния граждан

Конституция РФ дополняется статьей 751, которая гласит: "В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность".