Память о подвиге солдат Победы - нерушима и свята, убеждена узница фашизма

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Подвиг советских воинов и тружеников тыла, всего советского народа по защите своего Отечества в годы Великой Отечественной войны - бессмертен, его умаление - недопустимо, и этот принцип должен быть обязательно закреплен в обновленной российской Конституции.

Такое мнение высказала в беседе с обозревателем "Тюменской линии" малолетняя узница фашистского концлагеря, ветеран-железнодорожник Клавдия Семеновна Дорофеева.

"В 1944 году в Белоруссии фашисты сожгли и нашу деревню, и несколько соседних. А всех жителей, в том числе и мою семью, угнали в оккупированный польский Белосток. Там был кромешный ад, мы пережили страшные бомбардировки. Там мы и встретили советских солдат. По центральной улице прошли наши войска, а мы бежали им навстречу и радовались", - вспоминает Клавдия Семеновна. Она до сих пор благодарна своим освободителям и убеждена, что память о подвиге советского народа - незыблема и свята.

После войны малолетняя узница фашизма закончила железнодорожный техникум в Бресте и всю жизнь проработала на железной дороге в Тюмени. Воспитала троих детей.

"Что пришлось пережить нашему поколению в годы войны - не приведи Господь никому. Только в Белоруссии погиб каждый третий житель. Поэтому всем нужен мир. Я всеми силами за поправку в нашу Конституцию, которая утверждает миролюбие России", - подчеркнула Клавдия Семеновна Дорофеева.

Евгений Бабенко