Более тысячи волонтеров Конституции будут работать в Тюменской области

волонтерыконституции.рф волонтерыконституции.рф

Более тысячи волонтеров Тюменской области задействуют в информационно-разъяснительной работе, касающейся поправок в Конституцию РФ и предстоящего 22 апреля голосования. В их числе – студенты, работающая молодежь и серебряные добровольцы.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила руководитель регионального общественного штаба "Волонтеры Конституции" Алёна Дюрягина. Она подчеркнула, что вступить в ряды волонтеров Конституции могут все желающие старше 18 лет – регистрация на сайте волонтерыконституции.рф продлена до 18 марта.

"Задача волонтеров будет состоять в том, чтобы вести разъяснительную работу, рассказывать жителям региона о вносимых поправках. А для того, чтобы они качественно доносили эту информацию, будет организовано обучение. Пройдет оно в два этапа – сначала онлайн на сайте добро.ру, затем очное обучение на местах. На первом этапе волонтеры узнают о сути поправок, на втором – о безопасности и особенностях поведения на информационных точках", - пояснила Алёна Дюрягина.

Работать волонтеры Конституции начнут 6 апреля. В торговых центрах, на железнодорожных и автовокзалах, в парках и других местах массового скопления людей разместят 35 информационных стоек, девять из них – в Тюмени.

Как отметил председатель областного избрикома Игорь Халин, волонтеры Конституции сыграют важную роль в информировании и подготовке к голосованию.

"Задача перед избирательными комиссиями стоит большая, сроки сжатые, поэтому кроме адресного информирования у нас будет такой институт, как волонтеры Конституции. Они простым доступным языком расскажут о вносимых поправках, раздадут буклеты, ответят на вопросы. Этот институт задействуют у нас впервые и, возможно, в будущем, волонтеров станут привлекать к работе в последующих избирательных кампаниях", - прокомментировал Игорь Халин.

| Фото: волонтерыконституции.рф | Фото: волонтерыконституции.рф

Любовь Голышева