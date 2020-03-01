Тюменская область начала активную подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Система избирательных комиссий Тюменской области готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию России, которое пройдет 22 апреля. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель тюменского облизбиркома Игорь Халин.

"Задача перед организаторами стоит непростая, сроки достаточно сжатые. Но уже сейчас мы можем говорить о том, что подготовка активно ведется на уровне Центральной избирательной комиссии России, избиркома Тюменской области. Рассчитываются финансовые потребности на организацию общероссийского голосования, в том числе на территории нашего региона", - рассказал Игорь Халин.

Он добавил, что перед организаторами стоит важная задача по информированию граждан о предлагаемых поправках в Конституцию и о порядке голосования. К этой работе подключатся органы государственной власти и местного самоуправления, а также волонтеры.

Высказать свое мнение и принять участие в голосовании смогут граждане старше 18 лет. В Тюменской области для этого будут работать 1 тыс. 97 участков. Девять из них временные – два в СИЗО в Тюмени и Заводоуковске, семь - в медицинских учреждениях Тобольска и Тюмени.

По аналогии с выборами президента 2018 года будет реализован механизм мобильного избирателя. Он позволит гражданину подать заявление в избирком, МФЦ или через портал госуслуг и внести свое имя в списки не по месту регистрации, а на любом участке в России или за рубежом.

Будет включен институт досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях. Действовать он начнет за 20 дней до основного голосования. Те, кто не смогут прийти на свой участок 22 апреля, смогут сделать выбор в помещении участковой избирательной комиссии в течение трех дней перед голосованием. Кроме того, маломобильные граждане, а также те, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участок, смогут сделать это на дому.

Работать участки для голосования по традиции будут с 8 часов до 20 часов по местному времени. Открытость и прозрачность процесса обеспечат наблюдатели, работу которых будет координировать Общественная палата Тюменской области.

Игорь Халин уточнил, что проходить голосование будет с помощью бумажных бюллетеней. Их форму предстоит утвердить ЦИК России после официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования.

Любовь Голышева