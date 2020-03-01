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Есенгалий Ибраев: многообразие национальных культур - одно из главных достояний России

Политика, 12:57 12 марта 2020

Фото: Есенгалий Ибраев во ВКонтакте

Закрепление в Конституции обязанности государства защищать самобытность культуры российских народов и их языковое многообразие - очень правильная и нужная инициатива. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"В Тюменской области в мире и согласии, одной семьей живут и трудятся около ста народов. А в Дагестане, например, около двухсот. Сложившееся в России многообразие языков, национальных культур и традиций - одно из главных достояний нашей страны, в этом наше преимущество, наша сила, наша гордость. И это необходимо закрепить в Основном законе", - уверен глава региональной национально-культурной автономии казахов.

В нашем регионе есть все условия для сбережения и развития национальных культур, считает Есенгалий Ибраев. Например, класс по изучению казахского языка совсем недавно открылся в средней школе № 12 в Ишиме. Кроме того, подобные классы действуют в Упорово, Голышманово и Тюмени.

"На протяжении уже многих десятилетий областные и муниципальные органы власти всегда поддерживают конструктивные инициативы всех национально-культурных сообществ", - подчеркнул председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

Евгений Бабенко

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# Есенгалий Ибраев , межнациональные отношения , поправки в Конституцию

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