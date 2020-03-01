Тюменские десантники поддержали поправки в Конституцию

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Предложения о закреплении в Конституции категорического запрета на отчуждение территорий России и статуса нашей страны как державы-победительницы во Второй мировой войне нашли горячую поддержку у тюменских ветеранов Воздушно-десантных войск.

Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель региональной общественной организации "Союз десантников" Григорий Григорьев.

"Каждая пядь, каждый километр российской земли обильно политы кровью и потом наших предков, солдат и тружеников. Поэтому отдавать нашу землю нельзя никому и никогда - это воля нашего народа. Что касается закрепления в Конституции статуса России как державы-победительницы во Второй мировой войне - это будет жестким ответом всем, кто сегодня в ходе информационной войны против нашей страны пытается переписать историю. Эту позицию разделяют все мои товарищи по общественной организации десантников", - подчеркнул Григорий Григорьев.

Напомним, предложение предложил прописать в Конституции категорический, "железобетонный" запрет на отчуждение территорий России внес на встрече с Владимиром Путиным народный артист России, актер и режиссер Владимир Машков. С инициативой о закреплении в Основном законе статуса России как державы-победительницы во Второй мировой войне выступил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Евгений Бабенко