Семейные ценности нужно прививать и детям, и родителям, считает тюменский бизнесмен

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Семейные ценности нужно прививать не только детям, но и родителям. Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" предприниматель, отец троих детей Александр Андросов, комментируя поправки в Конституцию, закрепляющие особое отношение государства к семье и подрастающему поколению.

Основной закон предлагается дополнить положением о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Еще одна поправка ставит перед правительством России задачи по поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей.

По мнению Александра Андросова, главное в том, чтобы эти поправки в Основной закон эффективно заработали на местах и стали реальным руководством к действию для власти и общества.

"Я хорошо отношусь к данным поправкам, но вопрос всегда один: кто и как их интерпретирует, кто и что будет реально делать", - отметил Александр Андросов.

Воспитывать людей в духе уважения к семейным ценностям необходимо со школьной скамьи, убежден предприниматель. Он вспомнил о своей учительнице, которая не только давала знания, но и учила уважать старших, стремиться к победам. Сегодняшние педагоги, по мнению Александра Андросова, больше заняты бюрократическими отчетами, а профессия учителя не пользуется былым уважением в обществе.

"Общество должно больше уважать и ценить тех людей, которые занимаются образованием и воспитанием детей. Все зависит от людей. Стремиться изменить жизнь к лучшему должен каждый из нас", - подчеркнул предприниматель.

Евгений Бабенко