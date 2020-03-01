Григорий Григорьев: закрепление социальных гарантий в Конституции - актуальная инициатива

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Поправки в Конституцию, конкретизирующие понятие социального государства и гарантирующие гражданам нашей страны индексацию пенсий не реже одного раза в год, обязательное социальное страхование, адресную соцподдержку, индексацию социальных пособий - очень актуальны и своевременны.

Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" председатель региональной общественной организации "Союз десантников", зампредседателя совета ветеранов Восточного административного округа Тюмени Григорий Григорьев.

"Это очень правильные инициативы. После включения данных положений в Конституцию никакие органы власти и чиновники на местах уже не смогут игнорировать интересы людей, имеющих право на государственные социальные гарантии. Они будут четко прописаны в Основном законе страны", - подчеркнул Григорий Григорьев.

Тюменские ветераны надеются, что принятие поправок в Конституцию будет способствовать обеспечению стабильности в стране и динамичному развитию России на многие годы вперед, отметил он.

"Тюменские ветераны Воздушно-десантных войск обязательно примут участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля. Мы уже обсуждали этот вопрос на совете нашей общественной организации. Десантники - грамотные, здравомыслящие и ответственные люди", - сказал Григорий Григорьев.

Евгений Бабенко