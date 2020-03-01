  • 14 марта 202014.03.2020суббота
  • USD73,1882
    EUR81,8610
  • В Тюмени 3..5 С 8 м/с ветер юго-западный

Григорий Григорьев: закрепление социальных гарантий в Конституции - актуальная инициатива

Политика, 11:11 14 марта 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Поправки в Конституцию, конкретизирующие понятие социального государства и гарантирующие гражданам нашей страны индексацию пенсий не реже одного раза в год, обязательное социальное страхование, адресную соцподдержку, индексацию социальных пособий - очень актуальны и своевременны.

Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" председатель региональной общественной организации "Союз десантников", зампредседателя совета ветеранов Восточного административного округа Тюмени Григорий Григорьев.

"Это очень правильные инициативы. После включения данных положений в Конституцию никакие органы власти и чиновники на местах уже не смогут игнорировать интересы людей, имеющих право на государственные социальные гарантии. Они будут четко прописаны в Основном законе страны", - подчеркнул Григорий Григорьев.

Тюменские ветераны надеются, что принятие поправок в Конституцию будет способствовать обеспечению стабильности в стране и динамичному развитию России на многие годы вперед, отметил он.

"Тюменские ветераны Воздушно-десантных войск обязательно примут участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля. Мы уже обсуждали этот вопрос на совете нашей общественной организации. Десантники - грамотные, здравомыслящие и ответственные люди", - сказал Григорий Григорьев.

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Григорий Григорьев , поправки в Конституцию , социальная поддержка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:11 14.03.2020Григорий Григорьев: закрепление социальных гарантий в Конституции - актуальная инициатива
20:05 13.03.2020Тюменская область начала активную подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
11:49 13.03.2020Поправки в Конституцию четко обозначат направления социальной поддержки
09:18 13.03.2020Тюменским депутатам рассказали о работе городской полиции в 2019 году