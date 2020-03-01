Мир - это главная ценность для людей, уверен узник фашистского концлагеря

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Закрепление в Конституции исторической миссии России по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов - очень важное и нужное дело.

Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" узник фашистского концлагеря, ветеран тюменской геологии Зигурт Иванович Гак.

"Давно надо было поднять этот вопрос. Наша страна должна отстаивать свои интересы. Но мир - это самое главное. Война не нужна ни одному народу, это самое страшное бедствие, горе для всех людей", - подчеркнул он.

Когда началась Великая Отечественная война, Зигурт Иванович Гак вместе с тетей и бабушкой жил на Украине. В период фашисткой оккупации его семью угнали в Германию. После Победы Зигурт Иванович вернулся домой, закончил институт, получил профессию горного инженера. Он трудился в Главтюменьгеологии, дорос до должности заместителя главного инженера, внес весомый вклад в создание Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса.

Зигурт Иванович уверен, что в Основном законе нашей страны должен быть закреплен принцип недопустимости умаления подвига солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всего советского народа по защите своего Отечества.

Евгений Бабенко