Тюменцы поддерживают поправки в Конституцию, показал опрос

| Фото: rapsinews.ru | Фото: rapsinews.ru

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Какие поправки в Конституцию России вы знаете и поддерживаете? С таким вопросом корреспонденты ИА "Тюменская линия" обратились к тюменцам на улицах города.

Пенсионерка Нина Ивановна Такмилева всю жизнь проработала в компании "Газпром" в Тюмени. Считает, что поправка про ежегодную индексацию пенсии должна быть обязательна. Чтобы вместе с ростом цен на лекарства и услуги ЖКХ росла и пенсия. "Человек должен быть уверен, что завтра тоже будет чем платить и на что купить продукты и лекарство. Для пенсионеров же сейчас главное - здоровье и коммуналка", - говорит Нина Ивановна. Кроме того, она считает, что русский язык должен быть закреплен в Конституции как государствообразующий. "Мы же ко всем относимся не как попало, мы уважаем тех, кто уважает нас и наш образ жизни. Русских - более 80 процентов населения, мы - государствообразующий народ".

Андрей Заречный работает на тюменском предприятии экономистом. Поправки в Конституцию считает своевременными. Например, поправку об отсутствии иностранного гражданства и недвижимости у судей и чиновников. "Я думаю, что если они принимают участие в руководстве страны, то при чем тут зарубеж? Должно быть имущество и деньги в той стране, в какой чиновник проживает и где принимает важные для страны решения. Что касается поправки о защите исторической правды, то я считаю, что историю нельзя переделывать. Какая она есть, так и надо ее преподносить. Думаю, что все эти поправки правильные", - считает Андрей.

Татьяна Викторовна Янькина работала в Туринской геофизической экспедиции. Сейчас на пенсии. В первую очередь ее интересует закрепление в Конституции ежегодной индексации пенсии. "Вот спросите любого человека, у которого пенсия не 25 тысяч, а 12, 15 или даже 8 тысяч. Конечно, это хорошо". Что касается поправки о запрете счетов и недвижимости за рубежом у чиновников, Татьяна Викторовна уверена, что в России очень хорошие территории, нужно их благоустраивать и на них строить коттеджи. Про поправку о защите института брака, как союза мужчины и женщины, женщина однозначно отвечает: "Брак - это он и она. Без вариантов. Это же противоестественно, если мужчина и мужчина или женщина и женщина. Он и она — это союз не только в Конституции — это и в Библии, и везде на свете", - рассуждает пенсионерка.