Голосование по изменениям в Конституцию назначено на 22 апреля
Фото: www.kremlin.ru
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Указ о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" подписал президент России Владимир Путин.
В соответствии с указом общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации назначено на 22 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.
На общероссийское голосование будет вынесен следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".