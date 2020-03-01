Голосование по изменениям в Конституцию назначено на 22 апреля

Фото: www.kremlin.ru Фото: www.kremlin.ru

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Указ о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" подписал президент России Владимир Путин.

В соответствии с указом общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации назначено на 22 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

На общероссийское голосование будет вынесен следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".