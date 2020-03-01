Игорь Халин: Тюменская область готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области более двух тысяч наблюдателей проследят за ходом голосования по Конституции

Активная подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, которое пройдет 22 апреля, идет в Тюменской области. О том, как будет организовано всенародное волеизъявление, рассказал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Нас ждут не выборы и не референдум, а новый формат - общероссийское голосование. Это идея главы государства. Президент нашей страны Владимир Путин сказал о том, что ему необходимо по основным вопросам и поправкам посоветоваться с гражданами Российской Федерации. И только при одобрении со стороны граждан поправки вступят в силу и Конституция будет изменена", - отметил Игорь Халин.

В Тюменской области планируется организовать 1 тыс. 097 участков для голосования. Девять из них временные: два - в следственных изоляторах в Тюмени и Заводоуковске и семь - в больницах. В Тюмени откроется 293 участка. Почти все они, а также часть участков в Тюменском районе, будут оснащены КОИБ — автоматическими комплексами обработки бюллетеней для голосования.

Предполагается использовать технологию QR-кодов на всех протоколах избирательных комиссий, что позволит быстро обрабатывать информацию. Сроки для подведения итогов установлены жесткие.

Планируется полноценно реализовать проект "Мобильный избиратель", чтобы участие в голосовании смог принять каждый гражданин России, вне зависимости от того, где он окажется 22 апреля. Открепиться от своего участка можно будет не только в избирательных комиссиях, но и на сайте Госуслуг, а также в многофункциональных центрах.

"Включается механизм наибольшего благоприятствования, чтобы каждый гражданин нашей страны мог высказать свое мнение, приняв участие в общероссийском голосовании. Для этого сохраняется институт досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях", - сказал Игорь Халин.

В период подготовки и проведения голосования в регионе будет работать информационно-справочный центр, а в избирательной комиссии Тюменской области откроется горячая линия.

Кроме того, в Тюменской области будет реализован всероссийский проект "Волонтеры Конституции". Добровольцы будут простым и доступным языком рассказывать землякам о поправках в Основной закон, отвечать на вопросы, раздавать буклеты в местах массового пребывания людей.

"Избирательная система Тюменской области к проведению общероссийского голосования готова. Мы продолжаем совершенствовать отдельные вопросы во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления", - констатировал Игорь Халин.