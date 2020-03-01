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В Тюменской области более двух тысяч наблюдателей проследят за ходом голосования по Конституции

Общество, 09:49 18 марта 2020

ЦИК РФ ВК | Фото: ЦИК РФ ВК

Более 2 тыс. наблюдателей проследят за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля в Тюменской области. Они будут работать непосредственно на участках, а также присутствовать при подсчете голосов.

Об этом в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Он отметил, что работа будет вестись по аналогии с выборами президента 2018 года, когда также работал институт наблюдателей.

"Девятнадцатого марта на заседании Общественной палаты Тюменской области сформируют рабочую группу по общественному контролю за ходом голосования. Мы планируем заключить договоры на подбор и рекомендацию наблюдателей с Общественными палатами муниципальных образований. К работе присоединятся и другие общественные объединения региона", - отметил он.

Участвовать в общественном контроле смогут, в том числе, и представители политических партий. Утверждать и выдавать им соответствующие направления для работы на участке станет областная Общественная палата.

По словам председателя облизбиркома Игоря Халина, избирательная комиссия заинтересована в том, чтобы наблюдателей было как можно больше.

"Наша задача состоит в том, чтобы эта кампания была максимально открытой и прозрачной. Предполагаем, что в городах будет до пяти наблюдателей на участке, а по районам – до трех человек. Кроме того, если человек голосует на дому, то к нему будут выезжать один член участковой избирательной комиссии и два наблюдателя", - пояснил он.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ намечено на 22 апреля. В Тюменской области для этого задействуют 1 тыс. 97 избирательных участков. Девять из них временные – два в СИЗО в Тюмени и Заводоуковске, семь - в медицинских учреждениях Тобольска и Тюмени. Гражданам предложат голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

Любовь Голышева

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# Геннадий Чеботарев , голосование , Игорь Халин , наблюдатели , поправки в Конституцию

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