На десять тысяч деревьев станет больше в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 10 тыс. крупномерных саженцев деревьев высадят в Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города.

Работы по озеленению будут проведены на 448 объектах. Основные посадки идут осенью: примерно с середины сентября до середины ноября. Это зависит от климатических и погодных условий. На все зеленые насаждения действует гарантия: три года на хвойные породы деревьев и два года – на лиственные.

По словам заместителя главы города Павла Перевалова, уже отобраны подрядные организации, которые будут заниматься озеленением.

Кроме единичных посадок, будет проведена высадка саженцев и на тех территориях, которые либо создаются вновь, либо ремонтируются. На последних обязательно проводится омолаживающая обрезка, сносятся сухостойные и аварийные представители флоры, если необходимо, высаживаются новые. Подобная работа проводится и в городских лесах.

Все планы работ размещены в открытом доступе на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Зеленый город" и электронном реестре зеленых насаждений. На электронной карте города обозначено каждое из 1,5 млн тюменских деревьев. Сервисами может пользоваться каждый желающий.