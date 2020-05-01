В регионе объявляют фотоохоту на грязнуль

предоставлено пресс-службой Тюменского экологического объединения предоставлено пресс-службой Тюменского экологического объединения

Жителей Тюменской области приглашают присоединиться ко Всероссийской экологической акции по предотвращению новых свалок и беспорядка на контейнерных площадках.

Для этого нужно снять на видео или сфотографировать тех, кто нарушает правила и оставляет мусор в неположенных местах, а также "серых возчиков" мусора. Снимки можно опубликовать в своих социальных сетях или городских сообществах с хэштегом #чистодлясебя. Всех участников отметят сертификатом за неравнодушие и значком от организаторов акции - журнала "RRR" и ассоциации "Чистая страна".

К акции уже присоединились жители Красноярска, Тверской области, Казани. В Тюменской области идею поддержал региональный оператор. Неофициально ее называют фотоохотой на грязнуль.

"В Тюменской области много неравнодушных граждан, которые уже сейчас, не дожидаясь призывов, берегут экологию родного края и помогают выявлять нарушителей природоохранного законодательства. Информация по каждому нарушению передается в уполномоченные органы государственной власти. В зависимости от правонарушения виновным грозит ответственность, в том числе уголовная", - отметила первый заместитель ООО "Тюменское экологическое объединение" Светлана Петренко.