Волонтеры помогли ветеранам в Боровском

| Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия»

Тюменские волонтеры продолжают помогать людям старшего поколения. Ребята привели в порядок приусадебные участки ветеранов в поселке Боровский, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Участники кадрового проекта "ПолитСтартап" Виктор Кокорин и Никита Черпинский вместе с председателем Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Кириллом Харитоновым побывали у 82-летней Елены Игнатьевны Распутней. Ребята убрали территорию, вскопали грядки, посадили зелень и овощи в огороде, подрезали деревья.

По просьбе другой пенсионерки Галины Ивановны Падиной волонтеры скосили траву. У нее инвалидность, ей сложно работать на участке, поэтому она была рада помощникам.

Виктор Кокорин хорошо знает, в какой помощи нуждаются его земляки. "Я живу в Боровском и работаю наладчиком автоматических линий и технологического оборудования на Боровской птицефабрике. Вижу, что людям старшего возраста сейчас особенно нужна наша поддержка, поэтому в качестве волонтера стараюсь помогать по мере сил", - рассказал он.