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Двадцать пять тюменцев участвовали в акции #ДержипланкуТюмень

Спорт, 18:12 20 мая 2020

группа "ГТО в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: группа "ГТО в Тюмени" во ВКонтакте

Победителей онлайн-конкурса #ДержипланкуТюмень назвал городской департамент по спорту и молодежной политике в группе "ГТО в Тюмени".

25 участников прислали 35 видеоматериалов различных вариантов выполнения упражнения. Тюменцы демонстрировали планку на вытянутых руках, на локтях, с вытянутой рукой или ногой, с переворотом, с утяжелением, чередовали с отжиманием от пола. Добавляя креатива и сложности упражнению, стояли в планке коллективно, в том числе, друг на друге.

Организаторы конкурса предусмотрели пять номинаций.

В самой трудной номинации "За рекорд", где нужно было продержаться максимальное время в планке на вытянутых руках, стал Евгений Бондарь. Его семилетняя дочь Катерина, героиня видеоролика, удивила стойкостью, силой воли и своей физической подготовкой, сумев простоять в классической планке 16 минут.

Победителями в номинации "За активность" стали Гульнара Курманова и ее дети Линиза (десять лет), Азалия (восемь лет) и Данил (шесть лет). Участники прислали наибольшее количество видео - шесть.

В номинации "Самый юный участник" стала двухлетняя Катя Абрамова (видео прислала мама Светлана Абрамова), которая продержалась на вытянутых руках полторы минуты.

В народном голосовании за "Самую необычную планку" победила Надежда Игаева, мама Виталины (четыре года) и Давида (три года). На конкурс она прислала несколько сюжетов. На видео, подарившем семье победу, мама продемонстрировала, как они втроем с детьми стоят в планке и, поочередно отрывая то одну, то другую руку от пола, передают соседу игрушку.

"Здоровье в нашей семье в приоритете, поэтому ежедневно делаем с детками утреннюю гимнастику. Идеи для разнообразных занятий появляются сами по себе или подсказывают такие проекты, как этот. Благодаря участию в конкурсе дети узнали, что такое планка. Теперь это обязательный элемент наших домашних тренировок. Уверена, когда детки подрастут, обязательно пополнят ряды юных значкистов ГТО" - заверила Надежда.

С помощью специального приложения среди участников акции был выбран также один "Случайный победитель", выполнивший все заявленные условия конкурса. Им стал Владислав Чумаченко.

Департамент по спорту и молодежной политике призывает тюменцев продолжать практиковать планку регулярно. Это поможет подготовиться к выполнению силовых упражнений, входящих во всероссийский комплекс "Готов к труду и обороне".

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# ГТО , физкультура

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