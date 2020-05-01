Тюменская вокалистка стала лауреатом международного конкурса "Моя звезда"

| Фото: Карины Шестаковой | Фото: Карины Шестаковой

Диплом лауреата I степени на Международном конкурсе искусств "Моя звезда" получила воспитанница детской школы искусств "Этюд" Карина Шестакова в номинации "Эстрадный вокал". К участию победительницу подготовили руководитель детского Образцового хорового коллектива "Сибирята" Татьяна Солодовникова и концертмейстер Ольга Рудольф.

Для конкурса солистка исполнила песню "И все о той весне", посвященную Великой Отечественной войне.

"Конкурс проходил онлайн, подготовка тоже: концертмейстер Ольга Рудольф играла мелодию и высылала Карине, чтобы она могла выучить песню, я отсматривала запись песни и давала рекомендации, корректировала исполнение. Процесс, конечно, интересный, но и сложный. Однако девочка одаренная, занимается пением уже больше шести лет, и прекрасно справилась с задачей, - рассказала педагог школы "Этюд" Татьяна Солодовникова. - Карина - одна из лучших моих учениц. Она входит в число десяти ребят из Тюменской области, которых выбрали для выступления в составе сводного Детского хора России под управлением Валерия Гергиева. Конечно, важно отметить и роль семьи, которая развивает таланты ребенка, помогает учиться и трудиться, в том числе в этот непростой период".

| Фото: детская школа "Этюд" ВКонтакте | Фото: детская школа "Этюд" ВКонтакте

По словам Татьяны Солодовниковой, режим повышенной готовности внес коррективы в планы педагогов и детей по участию в конкурсах. Часть из них организаторы отменили, часть перенесли в онлайн, и педагоги "Этюда" продолжают готовить воспитанников.

"Сложно работать, когда педагог и ребенок не видят друг друга. Но останавливать обучение нельзя, иначе дети забудут, как работать с голосом. Интересно, что сейчас ребята, которые казались мне "слабенькими", вдруг раскрываются, начинают активно заниматься. В основном каждый занимается индивидуально, пробуем и ансамблем спеть, но это технически непросто", - рассказала Татьяна Солодовникова.

Между тем, учебный год в детской школе "Этюд" близится к завершению. Последние занятия запланированы на конец мая.

Татьяна Ковалева