  • 20 мая 202020.05.2020среда
  • USD72,3918
    EUR79,1677
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Югре добыли двенадцатимиллиардную тонну нефти

Экономика, 17:10 20 мая 2020

правительство Югры | Фото: правительство Югры

12-миллиардная тонна нефти добыта в Ханты-Мансийском автономном округе 20 мая, сообщает правительство Югры.

Высокая отметка была достигнута с начала промышленного освоения недр региона – 1964 года. Первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978 году.

Добычу нефти на территории автономного округа ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тыс. человек.

Наибольший объем добычи пришелся на Приобское месторождение – 34 млн 550 тыс. тонн. На втором месте по объемам добычи – Самотлорское месторождение, где извлечено 18 млн 413 тыс. тонн черного золота. Третье место принадлежит Приразломному месторождению - 9 млн 728 тыс. тонн.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# нефть , Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 20.05.2020В России предложили новые меры поддержки сельского хозяйства
17:10 20.05.2020В Югре добыли двенадцатимиллиардную тонну нефти
16:25 20.05.2020Предприниматели Тюмени и Азербайджана обсудили перспективы сотрудничества
15:05 20.05.2020Завершен ремонт участка трассы Тюмень - Нижняя Тавда