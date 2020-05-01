В Югре добыли двенадцатимиллиардную тонну нефти

| Фото: правительство Югры | Фото: правительство Югры

12-миллиардная тонна нефти добыта в Ханты-Мансийском автономном округе 20 мая, сообщает правительство Югры.

Высокая отметка была достигнута с начала промышленного освоения недр региона – 1964 года. Первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978 году.

Добычу нефти на территории автономного округа ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тыс. человек.

Наибольший объем добычи пришелся на Приобское месторождение – 34 млн 550 тыс. тонн. На втором месте по объемам добычи – Самотлорское месторождение, где извлечено 18 млн 413 тыс. тонн черного золота. Третье место принадлежит Приразломному месторождению - 9 млн 728 тыс. тонн.