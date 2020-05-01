Конкурс на лучшее видео о домашних животных пройдет в Тюмени

| Фото: группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Конкурс на лучшее видео о домашнем питомце пройдет в рамках проекта "Сотворчество поколений". По данному проекту запланировано проведение 10 мероприятий, которые направлены на вовлечение семей разных поколений Тюмени в творческую деятельность.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила один из руководителей проекта "Сотворчество поколений" Татьяна Рязанова.

Конкурс видеороликов о домашних питомцах стартует 1 июня и пройдет в три этапа: предоставление видео на конкурс, публикация видео в соцсети, голосование. Самая креативная, интересная работа по итогам голосования будет отмечена подарками от спонсоров.

"Изначально планировали провести конкурс домашних животных на Аллее сибирских кошек, но вмешались обстоятельства – режим повышенной готовности. Поэтому конкурс перешел в онлайн", - отметила Татьяна Рязанова.

Первое мероприятие, которое прошло по проекту в онлайн – это спевка с участницей музыкальной студии "Интервал". 9 Мая разработчики проекта участвовали в акции "Поем двором". Как только в регионе снимут режим повышенной готовности, авторы проекта "Сотворчество поколений" проведут еще одно масштабное мероприятие, посвященное юбилею Великой Победы.

"Тюменцев ожидает праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. А 21 июня пройдет День отцов. Это конкурсно-концертная программа. Будет несколько интерактивов, который покажут возможности по взаимодействию дедушек, отцов и детей. Все получат подарки", - сказала она.

Весь цикл мероприятий по проекту запланирован на лето. Завершится он в День российского флага.

Добавим, проект "Сотворчество поколений" выиграл грант в размере 700 тыс. рублей регионального департамента культуры весной 2020 года.

Инициатором создания проекта по вовлечению разных поколений тюменцев в разноплановый досуг стала Ассоциация семейного спорта и физкультуры Тюменской области, руководитель Александр Чехонин. Соисполнители проекта – Центры "Грин-Ландия", "Алые паруса", Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

Авторы программы изучали общественное мнение, статистику, и выяснили, что семьи счастливее, когда проводят совместный досуг. Так и появился проект "Сотворчество поколений", который охватит более 500 семей города.

Анжела Лебедева