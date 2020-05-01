В Тобольске полицейские спасли сибирского осетра

| Фото: Транспортная полиция Тюмени | Фото: Транспортная полиция Тюмени

Уголовное дело по факту незаконной добычи краснокнижных осетров возбуждено в Тюменской области, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Во время рейдовых мероприятий на р. Иртыш полицейские в речном порту Тобольска задержали местного жителя 1979 года рождения.

При осмотре рыболовных сетей, находившихся в моторной лодке задержанного, были обнаружены 3 особи сибирского осетра, являющегося особо ценным видом и занесенного в Красную книгу России. Причиненный государству ущерб составил 15 тыс. рублей.

Незаконный улов и сети изъяты. Рыба была живой, поэтому ее выпустили в естественную среду обитания.

В отношении злоумышленника в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".