Заводоуковские дошколята попробовали себя в роли исследователей

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10 детских садов Заводоуковского городского округа поучаствовали в заочной научно-практической конференции "Юные исследователи".

Всего они представили 12 проектов на тему творчества народов России. Объектами исследований дошколят стали тюменские ковры, народные костюмы, колокольчики, самовар, платки с узорами и шерстяная варежка. Также при подготовке к конференции ребята узнали много нового о вышивке, мастерах каменного дела, народной глиняной игрушке, особенностях армянского народного творчества.

По итогам лучшим проектом признано исследование "Нестареющая вышивка" воспитанников детсада "Сказка" под руководством воспитателя Анны Ивановой. На втором месте сразу два проекта: "Каменных дел мастера" от дошколят сада "Светлячок" и воспитателя Натальи Генрих и "Дымковская игрушка" от Горюновского отделения дошкольного образования, воспитатель Надежда Валеева.

На третьем месте тоже два проекта: "Тюменское ковроткачество" и "Глиняные игрушки". Первый подготовили ребята из детсада "Золушка" с воспитателем Марией Дубовой, второй - детсад "Светлячок" села Падун, руководитель проекта - Алена Лисицкая.

Евгения Шевцова