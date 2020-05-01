Тюменских медработников наградили за работу по борьбе с коронавирусом

| Фото: региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

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Почетные грамоты и благодарственные письма Тюменской областной думы получили специалисты, которые ежедневно ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Благодарственные письма медработникам вручили первый зампредседателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов и член фракции Елена Кашкарова. Андрей Артюхов подчеркнул, что единороссы решили поддержать медицинских работников наградами, которые после выхода на пенсию дают льготы, в первую очередь - по оплате жилья, услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте.

"Каждый день врачи, медсестры, фельдшеры рискуют своим здоровьем, выполняют непростую работу, чтобы тюменцы продолжали получать качественную медицинскую помощь. Мы будем и дальше награждать тех, кто борется с распространением коронавируса", – подчеркнул Андрей Артюхов.

Елена Кашкарова, в свою очередь, тоже поблагодарила медработников за их самоотверженный труд.

Фельдшер терапевтического отделения городской поликлиники № 8 Светлана Мамонтова выезжает к пациентам на дом для осмотров и взятия проб на коронавирус, работает с хроническими больными, доставляет льготные лекарства.

"Мы признательны пациентам за терпение, понимание и дисциплину в сложившихся условиях. Люди тщательно соблюдают меры самоизоляции, откликаются на все наши просьбы. Иногда приходится психологически поддержать, успокоить человека, который подозревает у себя вирус. Порой устаем – смена длится около 10 часов в день, но справляемся", – рассказала фельдшер.

Очень большая нагрузка легла во время пандемии и на сотрудников станции скорой медицинской помощи Тюмени. Начальник оперативного управления станции Наталья Пиманкина и старший врач скорой Ирина Дюжаева получили награды.

"Нагрузка, конечно, увеличилась. Основной акцент сейчас мы делаем на выявление и госпитализацию пациентов с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом. В среднем таких вызовов поступает 110-120 каждый день", – отметила Наталья Пиманкина.