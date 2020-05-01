Аэрофлот позволит пассажирам дважды переоформить билет из-за коронавируса без штрафов

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

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Аэрофлот предоставляет пассажирам возможность переоформить билеты, купленные до 1 мая текущего года. Клиент может дважды изменить даты и/или направление без штрафных санкций, сообщает компания.

Для переоформления билета не нужно приезжать в офис продаж, достаточно обратиться по телефону в контакт-центр Аэрофлота или агентство, где приобретался билет, до 31 декабря.

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания возникшую разницу в тарифах доплачивать не придется. Срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года, что расширит возможности для дальнейшего переоформления билета.

При переоформлении на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового. Если возникнет разница в стоимости, то ее потребуется оплатить.

Кроме того, Аэрофлот предлагает пассажирам дополнительные преимущества при переоформлении билетов на новую перевозку.

Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила.