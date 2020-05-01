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Владимир Путин объявил дату проведения ЕГЭ

Политика, 17:57 21 мая 2020

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Единые государственные экзамены для выпускников средних школ, которые намерены поступать в вузы в 2020 году, начнутся 29 июня. Об этом сообщил президент России на совещании о ситуации в системе образовании в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"В эти дни почти 692 тысячи школьников нашей страны заканчивает 11-й класс. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме", - сказал глава государства. Те, кто не сдаст ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе. Дополнительные периоды сдачи ЕГЭ предусмотрят и в течение года.

Владимир Путин подчеркнул, что ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. При этом аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер.

"Рассчитываю, что учеба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнется без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", - сообщил президент России.

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# Владимир Путин , ЕГЭ , коронавирус

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