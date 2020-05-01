Роспотребнадзор: не все торговые точки соблюдают противоэпидемические меры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты управления совместно с отраслевыми департаментами правительства Тюменской области проверили три объекта малого бизнеса 20 мая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В салоне красоты "Рандеву" (ИП Кленская М. Н.), руководство организации соблюло все требования по организации работы.

В двух торговых точках, реализующих непродовольственные товары межведомственная комиссия выявила нарушения. В магазине "Free Rid" по адресу: ул. Максима Горького, 44 (ИП Степанов В. А.) отсутствуют дезинфицирующие средства, нет бактерицидного облучателя, не организовано место приема пищи. В магазине "Спорт мода" по адресу: ул. Циолковского, 15 А (ИП Припутнева О. А.) отсутствуют дезинфицирующие средства, антисептики для рук и бактерицидный облучатель, не проводится анкетирование работников на контактных. Сотрудники торговой точки имеют ограниченное количество масок и перчаток. Индивидуальные предприниматели уведомлены о составлении протокола по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Роспотребнадзор напоминает, что допустившие нарушения лица (юридические и должностные) будут подвергаться административным наказаниям в соответствии с КоАП РФ. В случае повторения нарушений в суд будут направлены документы для принятия решения о приостановлении деятельности объектов.