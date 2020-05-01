  • 21 мая 202021.05.2020четверг
  • USD72,3381
    EUR79,1813
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Роспотребнадзор: не все торговые точки соблюдают противоэпидемические меры

Происшествия, 15:18 21 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты управления совместно с отраслевыми департаментами правительства Тюменской области проверили три объекта малого бизнеса 20 мая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В салоне красоты "Рандеву" (ИП Кленская М. Н.), руководство организации соблюло все требования по организации работы.

В двух торговых точках, реализующих непродовольственные товары межведомственная комиссия выявила нарушения. В магазине "Free Rid" по адресу: ул. Максима Горького, 44 (ИП Степанов В. А.) отсутствуют дезинфицирующие средства, нет бактерицидного облучателя, не организовано место приема пищи. В магазине "Спорт мода" по адресу: ул. Циолковского, 15 А (ИП Припутнева О. А.) отсутствуют дезинфицирующие средства, антисептики для рук и бактерицидный облучатель, не проводится анкетирование работников на контактных. Сотрудники торговой точки имеют ограниченное количество масок и перчаток. Индивидуальные предприниматели уведомлены о составлении протокола по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Роспотребнадзор напоминает, что допустившие нарушения лица (юридические и должностные) будут подвергаться административным наказаниям в соответствии с КоАП РФ. В случае повторения нарушений в суд будут направлены документы для принятия решения о приостановлении деятельности объектов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , проверки , Управление Роспотребнадзора

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:29 21.05.2020Хозяйка кусачей собаки заплатит соседке семьдесят тысяч рублей
15:18 21.05.2020Роспотребнадзор: не все торговые точки соблюдают противоэпидемические меры
15:17 21.05.2020Немаркированную алкогольную продукцию изъяли полицейские
15:06 21.05.2020Мужчина пострадал на пожаре в деревне Патрушева