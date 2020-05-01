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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В тюменских загородных детских лагерях пройдет тщательная дезинфекция

Общество, 14:21 21 мая 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

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В шести загородных детских оздоровительных лагерях в Тюменской области, используемых в качестве обсерваторов для работников нефтегазовых компаний, которые трудятся вахтовым методом, пройдет обеззараживание помещений и территорий.

Об этом рассказала на онлайн-брифинге президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", генеральный директор АНО ОДООЦ "Ребячья республика" Лариса Шилова.

"Лагеря, которые используются, как обсерваторы для вахтовиков, параллельно готовятся к летней оздоровительной кампании. Не только в этих, но и во всех детских загородных оздоровительных лагерях перед приемом ребят будет проведена углубленная дезинфекция", - подчеркнула президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения.

Персоналу лагерей, который будет контактировать с детьми, предстоит работать изолированно от внешней среды, без выезда из лагерей. Раз в десять дней все сотрудники будут сдавать тесты на COVID-19, подчеркнула Лариса Шилова. Дети также должны приезжать на летние смены со справкой о прохождении теста.

Евгений Бабенко

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# детский летний отдых , коронавирус , Лариса Шилова

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