Студенты Тюменского медколледжа работают санитарами в моногоспиталях

| Фото: Тюменский медицинский колледж | Фото: Тюменский медицинский колледж

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250 студентов старших курсов Тюменского медицинского колледжа изъявили желание поработать на должностях младшего медперсонала в коронавирусных моногоспиталях. На работу будущие фельдшеры и медсестры трудоустраиваются поэтапно, по запросам от медорганизаций. Для многих эта работа стала оплачиваемой преддипломной производственной практикой.

"Так сложилось, что нам дали окунуться в настоящую медицинскую практику в нестандартных условиях. Всего месяц, но это хороший опыт. В ближайших планах у нас сдать все по учебе, получить дипломы. До осени сделаем небольшой перерыв, а после – хотим на "скорой" работать", - рассказала будущий фельдшер Альбина Колмыкова. На практику в моногоспиталь она пришла в начале мая с подругой Оксаной Ворошиловой. По словам девушки, они сутки работают и сутки отдыхают. Все меры предосторожности во время смены соблюдают. Защитные костюмы закрывают вплоть до миллиметра – с этим строго. Измерение температуры медперсоналу проводится три раза в день, еженедельно медики сдают анализ на коронавирус.

Большинство студентов отработают по месяцу. Все это время они будут проживать в гостиницах отдельно от своих семей, а после окончания работы все пройдут обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Выпускник медколледжа Батырмурза Халимбеков с апреля работает санитаром в приемном отделении ОКБ №1 и говорит, что для него это обычная работа, главное — чтобы все ответственно относились к ограничительным мерам.

"Я очень благодарен своей больнице, людям, которые создали медикам необходимые условия для работы и отдыха. Мы не ездим в общественном транспорте, проживаем в гостиницах. Эта изоляция действительно необходима ради безопасности наших близких и просто людей на улицах. Теперь главное, чтобы соблюдающие самоизоляцию ответственно отнеслись к этому, не формально. Чтобы пациенты выздоравливали. А мы просто будем делать свою работу", - отметил Халимбеков.

Татьяна Тихонова