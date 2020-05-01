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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Коечный фонд в Тюменской области занят на 35,6%

Общество, 13:43 21 мая 2020

www.mos.ru

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Тюменская область на сегодня полностью "закрывает" потребность населения в части организации лечебного процесса. На сегодня коечный фонд в Тюменской области занят на 35,6%, сообщает региональный оперативный штаб.

По расчетам Минздрава, Тюменской области необходимо 769 коек для борьбы с коронавирусом. Эту рекомендацию регион выполнил в полном объеме – их 770. На сегодня коечный фонд в Тюменской области занят на 35,6%. Все необходимое оборудование, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты приобретены.

В Тюменской области функционируют моногоспитали на базе шести учреждений: Областная инфекционная клиническая больница; Госпиталь для ветеранов войн; Областная больница №3 (Тобольск); Областная больница №4 (Ишим); Перинатальный центр; Областная клиническая больница №1.

В шести моногоспиталях на сегодня проходят лечение с подтвержденным диагнозом 274 человека.

В режиме полной готовности, имея все необходимое оснащение, находятся еще два учреждения. Если появится необходимость в связи с увеличением количества пациентов, начнут функционировать госпитали на базе: Тюменской больницы ЗСМЦ ФМБА России; филиала Областной больницы №12 - Упоровской районной больницы.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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# больницы , инфографика , лечение , моногоспитали

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