В Тюмени у 16 вахтовиков выявили коронавирус

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16 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Тюмени 21 мая. Анализы подтвердились у вахтовиков, которые проходят обсервацию в тюменской гостинице "Лайнер" около аэропорта Рощино.

Как рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова, в аэропорт Рощино прибыла группа вахтовиков, которые занимались бурением скважин на Ямале. "20 мая специалисты медико-санитарной части "Нефтяник" взяли у них пробы для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Предварительно положительные результаты направлены в центр эпидемиологии для ретестирования . 21 мая получено 16 положительных результатов", - пояснила она.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели санитарно-эпидемиологическое расследование, очаг локализован. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

Все проживающие в гостинице осматривает врач-инфекционист, у всех повторно забран биологический материал для исследований, в том числе, у работников гостиницы.