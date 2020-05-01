"Откаты" остаются одним из самых распространенных коррупционных преступлений

| Фото: Генеральная прокуратура РФ | Фото: Генеральная прокуратура РФ

"Откат" в сфере закупок остается одним из самых распространенных коррупционных преступлений. Об этом, подводя итоги 4 месяцев работы, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тюменской области Александр Берсенев.

"Сейчас в Заводоуковском суде рассматривается уголовное дело в отношении одного из бывших замов главы Заводоуковского городского округа, которая получала взятки за то, что способствовала заключению договоров на оказание различных услуг с конкретными организациями, - сообщил он. - За это она получала определённый процент, в итоге сумма составила 2 млн. 400 тысяч рублей. От каждого договора ей платили. Это называется "откат". В сфере закупок среди общей массы выявляемых преступлений — это достаточно распространенное преступление".

Похожая история, по данным прокуратура, была в Ялуторовске. Там тоже выявлен "откат" в связи с заключением договоров оказания услуг. Сейчас дело в отношении руководителя одного из подразделений администрации, на стадии завершения расследования. По Тюменскому району имеются примеры в сфере ЖКХ. Директора предприятий жилищно-коммунального комплекса просто-напросто вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ. Подписывают недостоверный акт, деньги похищаются. Либо завышается ценник на проведение работ: надо сделать за 200 тысяч, делают за 500 тысяч, а разница - в карман.

"У нас за прошлый год сумма ущерба по коррупционным делам превысила 200 миллионов рублей, - рассказал Александр Берсенев. - Процедура возмещения такого ущерба довольно длительная, но нами принимаются все возможные меры для этого".