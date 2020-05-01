Назван самый большой размер штрафа за получение взятки в Тюменской области

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Организации и фирмы могут поплатиться за взятку должностному лицу арестом имущества и банковского счета.

Тюменские прокуроры получили возможность наложить арест на имущество или на банковский счет юридического лица, уличенного в "незаконном вознаграждении от их имени и в их интересах".

"Это когда от имени организации ее представитель идет и дает чиновнику взятку, - пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тюменской области Александр Берсенев. - Штрафы здесь значительные - от полумиллиона и больше. Самый большой размер штрафа по этой статье у нас в области был 100 миллионов рублей".

При этом имеется большая проблема со взысканием таких крупных штрафов. Фирму лучше обанкротить, ликвидировать, чем платить штраф в таких размерах.

"Долго мы с этим боролись. В докладных записках в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, анализирующих применение действующего законодательства, которые мы делаем на постоянной основе, есть специальный раздел о том, какие нужны корректировки в законах, - рассказал Александр Берсенев. – И вот менее двух лет назад в КоАП РФ внесли дополнения - теперь по данной статье возможен арест на имущество по ходатайству прокурора. Если нет имущества — на банковский счет. Сейчас это уже работает и, к примеру, в декабре прошлого года по возбужденному делу об административном правонарушении в отношении фирмы, представитель которой передал взятку замглавы Заводоуковска, по ходатайству прокуратуры области применен арест денежных средств на банковском счете. И когда судом данной фирме был назначен штраф в размере полмиллиона рублей, судебные приставы эти арестованные деньги просто списали в доход государства. Вот это именно те изменения в законодательстве, которые помогают работать".