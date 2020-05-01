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Старт "Трудовому лету" дали в Ялуторовске

Общество, 14:16 21 мая 2020

Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте (архив) | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте (архив)

Программа "Трудовое лето" стартует в Молодежном социально-деловом центре в режиме онлайн 21 мая.

Организаторы в группе молодежного центра во ВКонтакте выставили ролик с фотографиями работы ребят летом 2019 года и видеообращением директора центра. Затем разместят белую картинку, разделенную на четыре части. Подросткам предложат разные задания. После их выполнения пазлы начнут переворачивать. В итоге выйдет картинка с надписью "Трудовое лето 2020".

Как сообщила корреспонденту "Тюменской линии" директор Молодежного центра Лариса Фоминых, прием документов от подростков от 14 до 18 лет стартовал 21 мая и продлится до 28 мая. С 1 июня начнется работа. В этот раз все работы строго регламентированы в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране.

"Всех подросток обеспечат средствами защиты: перчатки, маски, антисептики. И работа будет такая, где можно будет предусмотреть социальную дистанцию. По две недели будут работать подростки на благоустройстве города. С 2019 года реализуем акцию "По дороге домой". Делали подрезку деревьев, помогали одиноким пенсионером. Для несовершеннолетних также предусмотрена вакансия "культорганизатор", - говорит Лариса Фоминых.

Все участники программы "Трудовое лето" получат заработную плату от Молодежного центра и Центра занятости населения. Первые 80 подростков начнут работать с 1 июня.

Анжела Лебедева

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# Молодежный центр , подростки , работа , трудовое лето , Ялуторовск

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