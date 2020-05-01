Заводоуковцев отметили на региональном съезде Российского движения школьников

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Пятый съезд тюменского регионального отделения "Российского движения школьников" прошел в онлайн-формате 19 мая в День детских общественных организаций. Участники подвели итоги работы регионального отделения РДШ за учебный год, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Награды получили дети, педагоги и кураторы движения, которые внесли наибольший вклад в развитие детско-юношеской организации в Тюменской области.

Самым активным муниципалитетом в этом учебном году стал Заводоуковский городской округ. Он был удостоен звания "Гордость тюменского регионального отделения ООГДЮО "Российское движение школьников"". Звание переходящее, его символом является знамя, которое будет передаваться от муниципалитета к муниципалитету каждый год.

Награды получили также представители других территорий, достигшие успехов в направлениях деятельности движения.

Для муниципальных кураторов РДШ, руководителей местных и первичных отделений организации прошел вебинар с участием федеральных экспертов. Его посвятили актуальным вопросам деятельности первичных отделений, которые действуют в школах Тюменской области.

Прошли заседания региональных детско-юношеских советов по направлениям деятельности движения. Дети, входящие в состав советов, были выбраны в начале учебного года на региональном Слете и встретились для подведения итогов со своими кураторами в формате онлайн-конференции. Ребята рассказали о своих проектах, внесли предложения по улучшению работы советов.

В Тюменской области появились первые "активисты РДШ". Это ступень роста, которая следует за первой ступенью "член РДШ". Всего таких кандидатов было 35. Ребята получат знак отличия "активист РДШ". Всего ступеней роста четыре: "член РДШ", "активист РДШ", "лидер РДШ" и "наставник РДШ".

Также на съезде подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века" и регионального проекта "Активные выходные: Команда Z".

Для организации съезда использовались онлайн-сервисы для проведения видеоконференций и социальные сети. Всего площадки съезда посетили более 500 человек.