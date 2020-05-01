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Чьи останки нашли в тюменском храме, установит фотосовмещение

Общество, 14:58 21 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Следователи извлекли из церкви Спаса по ул. Ленина в Тюмени гроб с останками, которые могут принадлежать известному купцу и меценату Андрею Текутьеву. Узнать, чье захоронение нашли в тюменском храме, поможет методика фотосовмещения, сообщает региональный следственный комитет.

Напомним, 12 мая при реставрации в подвальном помещении храма было обнаружено захоронение. Предположительно, останки могут принадлежат купцу и бывшему городскому голове Андрею Ивановичу Текутьеву.

Гроб с останками извлечен и доставлен для проведения экспертиз. Как уточнили в СУ СК РФ по Тюменской области, назначены медико-криминалистическая экспертиза и экспертиза по фотосовмещению. Это позволит определить давность смерти и совпадение останков с прижизненным портретом Андрея Текутьева.

Подробности в 16 часов 21 мая в прямом эфире расскажет председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева, сообщает Оперативный штаб Тюменской области.

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# Андрей Текутьев , следователи , экспертиза

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