  • 22 мая 202022.05.2020пятница
  • USD70,9240
    EUR77,7965
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Для участников конкурса грантов Росмолодежи пройдет вебинар

Общество, 10:50 22 мая 2020

fadm.gov.ru

Для участников очного конкурса физических лиц "Всероссийский конкурс молодежных проектов от А до Я" онлайн-вебинар пройдет в официальной группе во Вконтакте и Youtube-канале Росмолодежи 22 мая, начало в 15 часов (мск), сообщают организаторы.

Конкурс проходит для граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет по направлениям: студенческие инициативы; добровольчество; развитие социальных лифтов; инициативы творческой молодежи; патриотическое воспитание; спорт, ЗОЖ, туризм; профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; укрепление семейных ценностей; молодежные медиа.

Формат: очный конкурс с публичной защитой проектов граждан РФ от 18 до 30 лет в рамках молодежных образовательных форумов. Для участия в грантовом конкурсе необходимо быть участником форума.

Размер гранта: до 2,5 млн руб.

Кроме публичных защит в рамках форумов проходят образовательные мероприятия: лекции и тренинги от экспертов конкурса, а также индивидуальные консультации с ними.

Напомним, онлайн-вебинары пройдут на официальном Youtube-канале Росмолодежи и в группе во ВКонтакте до конца мая. Участники, которые не смогли подключиться к онлайн-вебинару в день проведения, смогут посмотреть видео позже на официальном Youtube-канале Росмолодежи.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , конкурс , Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:43 22.05.2020В Тюменской области выявлено 53 новых случая коронавируса за сутки
12:35 22.05.2020Более ста пятидесяти пяти саженцев высадили лесничие Тюменской области
12:02 22.05.2020В Тюменской области исследовано 4386 проб на наличие новой коронавирусной инфекции
11:49 22.05.2020Кинологи Росгвардии делятся историями о служебных собаках