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Тюменский "Европейский квартал" вошел в Топ ЖК России

Общество, 19:00 21 мая 2020

компания "Брусника" | Фото: компания "Брусника"

Лучшей практикой в специальной номинации "Многоэтажное строительство" признан тюменский жилой комплекс "Европейский квартал". С ЖК "Макаровский квартал" в Екатеринбурге "Европейский" разделил третье место среди лучших проектов жилищного строительства по версии премии ТОП ЖК 2020, сообщает Минстрой Российской Федерации.

Лучшим в стране признан комплекс "ЗИЛАРТ", который возводится в Москве. На втором месте – ЖК "Уфимский Кремль" в Республике Башкортостан. Помимо федеральных номинаций определены лучшие жилые комплексы в 74 регионах-участниках премии.

В 2020 году в связи с развитием новой коронавирусной инфекции конкурс проводился в особом формате. Организаторы разработали специальное программное обеспечение, которое позволило экспертам удаленно представить свои профессиональные оценки номинантам, а членам жюри — принять их и учесть при определении победителей и призеров, отметили в Минстрое.

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# ЖК Европейский , Минстрой

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