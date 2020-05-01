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Кинологи Росгвардии делятся историями о служебных собаках

Общество, 11:49 22 мая 2020

Росгвардия по Тюменской области ВКонтакте | Фото: Росгвардия по Тюменской области ВКонтакте

О четвероногих бойцах, проявивших героизм на службе, росгвардейцы расскажут в соцсетях. Кинологи центра подготовки личного состава Уральского округа Росгвардии принимают участие во всероссийской акции "Животные герои", сообщает Росгвардия Тюменской области.

Рассказы о героических поступках животных в рамках акции публикуются в социальных сетях под общим хэштегом #герои_4лапы.

Овчарка по кличке Забава, воспитанная в тюменском кинологическом центре, погибла во время выполнения служебно-боевых задач в Республике Дагестан. 27 января 2012 года в Кизлярском районе была обнаружена брошенная база боевиков с взрывными устройствами и видеозаписями.

Собака в составе инженерно-разведывательного дозора первой обнаружила засаду боевиков. Предупредив об опасности, она приняла на себя град пуль и спасла жизни своего наставника и его сослуживцев.

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# кинологи , Росгвардия по Тюменской области

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