Лечебно-диагностическая установка на колесах поступила в Уват

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Лечебно-диагностическая установка на базе автомобиля КамАЗ поступила Областную больницу №20 в с. Уват. Она закуплена в рамках регионального проекта по развитию оказания первичной медико-санитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Внутри больницы на колесах оборудованы три рабочих кабинета. Кабинет акушер-гинеколога оснащен кольпоскопом. Также есть помещение, в котором может работать врач УЗИ и другие профильные специалисты в зависимости от потребности. Есть отдельная комната для лаборанта. Кроме того, в комплексе имеется спирограф, автоматический дефибриллятор, аппарат ЭКГ.

"Комплекс предназначен для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, где нет ФАПов, либо отдаленных от центральной больницы. Например, в деревне Ищик или в селе Тугалово", – говорит исполняющая обязанности главного врача Наталья Телегина.

После того, как в регионе снимут ограничения, медики отправятся на новой установке к пациентам.