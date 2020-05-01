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Лечебно-диагностическая установка на колесах поступила в Уват

Общество, 19:29 21 мая 2020

www.uvatregion.ru

Лечебно-диагностическая установка на базе автомобиля КамАЗ поступила Областную больницу №20 в с. Уват. Она закуплена в рамках регионального проекта по развитию оказания первичной медико-санитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Внутри больницы на колесах оборудованы три рабочих кабинета. Кабинет акушер-гинеколога оснащен кольпоскопом. Также есть помещение, в котором может работать врач УЗИ и другие профильные специалисты в зависимости от потребности. Есть отдельная комната для лаборанта. Кроме того, в комплексе имеется спирограф, автоматический дефибриллятор, аппарат ЭКГ.

www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru ﻿

"Комплекс предназначен для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, где нет ФАПов, либо отдаленных от центральной больницы. Например, в деревне Ищик или в селе Тугалово", – говорит исполняющая обязанности главного врача Наталья Телегина.

После того, как в регионе снимут ограничения, медики отправятся на новой установке к пациентам.

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# Медицина , национальный проект Здравоохранение , оснащение , Уватский район

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