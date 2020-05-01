Спектакль "Молодость" участвует в Пушкинском театральном фестивале

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

XXVII Пушкинский театральный фестиваль, который из-за пандемии коронавируса впервые в истории начал работу в режиме онлайн, открылся 20 мая. Тюменский драматический театр сыграет спектакль "Молодость", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Спектакль "Молодость" – пятикратный номинант Национальной российской театральной премии "Золотая Маска" в 2019 году. Режиссер спектакля – Данил Чащин.

Увидеть спектакли из программы Пушкинского театрального фестиваля можно на официальном портале pushfest.ru и сайте Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина с 20 мая по 8 июня. Онлайн-показ тюменского спектакля состоится 28 мая в 19 часов и 29 мая в 13 часов по московскому времени.

Зрителям покажут 22 спектакля из Петербурга, Башкирии, Бурятии, Карелии, Красноярского края, Коми-Пермяцкого АО, Кемеровской, Омской, Псковской, Саратовской, Тюменской и Челябинской областей, а также из Израиля, Литвы, Финляндии и Эстонии.