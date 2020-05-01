Состояние водоисточников проверили голышмановские инспекторы

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Операция "Водоисточник" проходит на территории Голышмановского городского округа. Сотрудники 110 пожарно-спасательной части и отдела надзорной деятельности и профилактической работы проверяют готовность источников пожарного водоснабжения, сообщает региональное управление МЧС России.

Специалисты проверяют состояние сетей противопожарного водопровода, его исправность и способность обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения, также проверяются пожарные гидранты и подъезды к ним.

Проверка пожарных гидрантов проводится с целью повышения уровня противопожарной защиты территорий сельских администраций, поскольку водоисточники должны обеспечивать своевременную и бесперебойную подачу воды при тушении пожара, что позволяет снизить уровень материальных потерь от пожаров и предотвратить гибель людей.

"В округе насчитывается 191 источник наружного противопожарного водоснабжения, из которых 54 это пожарные гидранты. Весенняя проверка противопожарного водоснабжения показала, что в Голышмановском городском округе в неисправном состоянии находится 33 пожарных источников водоснабжения: семь пожарных гидрантов, четыре имеют замечания, и 21 пожарный водоем в относительно малых деревнях. Основной проблемой остается оборудование площадки для размещения пожарного автомобиля, отсутствие табличек и неполное заполнение водоема водой. Информация о недостатках отправлена в органы местного самоуправления. Уже получен график устранения недостатков и указаны ответственные лица. Вопрос исправности источников пожарного водоснабжения на постоянном контроле",- рассказал заместитель начальника 27 ПСО Сергей Пуртов.