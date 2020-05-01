Компьютерный томограф поступил в ялуторовскую больницу

| Фото: Областная больница №23 | Фото: Областная больница №23

Мультидетекторный компьютерный томограф поступил в Ялуторовскую больницу, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Новую технику приобрели за счет средств областного бюджета по национальному проекту "Здравоохранение". Теперь ялуторовские врачи могут эффективно выполнять скрининг патологий сосудов и сердца, одномоментно и быстро сканировать большие анатомические зоны - грудную, брюшную полости, что особенно важно при оказании экстренной медицинской помощи. Томограф может применяться для травматологических и ортопедических пациентов, при различных онкологических заболеваниях. По словам главного врача Областной больницы №23 Михаила Горбачёва, уникальная возможность оценки кровотока головного мозга, когда врач оперативно получает трёхмерное изображение сосудистой системы, значительно упрощает диагностику инсульта.

"Такой мощный и универсальный диагностический инструмент никогда еще не был доступен ялуторовчанам по месту жительства. Открытие кабинета компьютерной томографии - очень важное событие, быстрая и точная диагностика ускоряет начало необходимого лечения", - пояснил он Михаил Горбачёв.

Новый аппарат запущен в эксплуатацию, специалисты принимают пациентов в капитально отремонтированном и технически переоборудованном помещении. Врачи рентгенологического отделения ялуторовской больницы прошли углубленный курс обучения по освоению новых методов компьютерной диагностики.