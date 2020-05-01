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От тюменских журналистов ждут работы на конкурс "Семья и будущее России"

Общество, 16:24 22 мая 2020

Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Тюменских журналистов и студентов журфака приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе "Семья и будущее России", сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

Организаторы принимают заявки до 15 июня по номинациям: "Телевидение", "Радио", "Печатные СМИ", "Интернет СМИ", "Социальные проекты СМИ", "Научные работы". Участниками могут стать: редакции и творческие коллективы СМИ, журналисты, студенты и аспиранты профильных кафедр вузов

150 финалистов будут приглашены на трехдневную практическую конференцию в Москву, 70 из них станут лауреатами основных и специальных призов. Общий призовой фонд конкурса составляет около двух миллионов рублей.

Положение о конкурсе, заявка-анкета размещены на сайте Фонда Андрея Первозванного.

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# журналистика , конкурс профмастерства , семья , студенты

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