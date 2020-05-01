  • 22 мая 202022.05.2020пятница
  • USD70,9240
    EUR77,7965
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Подготовка к новому отопительному сезону идет в Ялуторовском районе

Общество, 16:39 22 мая 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

В 19 котельных Ялуторовского района ведется работа по обновлению узлов учета. Отопительный сезон в муниципальном образовании завершился 15 мая. Подготовка будущей зиме идет полным ходом, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках подготовки инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в апреле-мае отремонтирован водопровод в с. Хохлово на ул. Советской и в с. Петелино на улицах Тюменская и Свердлова. В этих же населенных пунктах в данный момент приводятся в порядок скважины.

Для подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов планируется немало мероприятий. В апреле заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обслуживанию и ремонту 14 локальных павильонов чистой воды.

Будут заменены котлы в котельных сел Хохлово, Петелино, Сингуль Татарский и дер. Новый Кавдык. Также запланированы работы по демонтажу пяти ветхих дымовых труб, выведенных из эксплуатации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# отопительный сезон , ремонт , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:45 22.05.2020О состоянии медработников, заразившихся коронавирусом, рассказали в Тюмени
16:39 22.05.2020Подготовка к новому отопительному сезону идет в Ялуторовском районе
16:24 22.05.2020От тюменских журналистов ждут работы на конкурс "Семья и будущее России"
16:10 22.05.2020Компьютерный томограф поступил в ялуторовскую больницу