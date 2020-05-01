Подготовка к новому отопительному сезону идет в Ялуторовском районе

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

В 19 котельных Ялуторовского района ведется работа по обновлению узлов учета. Отопительный сезон в муниципальном образовании завершился 15 мая. Подготовка будущей зиме идет полным ходом, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках подготовки инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в апреле-мае отремонтирован водопровод в с. Хохлово на ул. Советской и в с. Петелино на улицах Тюменская и Свердлова. В этих же населенных пунктах в данный момент приводятся в порядок скважины.

Для подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов планируется немало мероприятий. В апреле заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обслуживанию и ремонту 14 локальных павильонов чистой воды.

Будут заменены котлы в котельных сел Хохлово, Петелино, Сингуль Татарский и дер. Новый Кавдык. Также запланированы работы по демонтажу пяти ветхих дымовых труб, выведенных из эксплуатации.