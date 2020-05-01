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Тобольские экологи примут участие в разработке нового природного заказника

Общество, 14:16 22 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН примут участие в обследовании участка "Североболотный" в Вагайском районе.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в научном учреждении, ученым поручено провести исследования для создания будущего заказника. Данную работу планируется выполнить до осени 2020 года согласно контракту с департаментом недропользования и экологии Тюменской области. Основной целью исследований является оценка соответствия участка "Североболотный" требованиям федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях".

Ученым предстоит определить флористический и фаунистический состав биоразнообразия, составить полный список животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу, выявить места гнездования и токовищ птиц, места зимовки, репродукции и кормежки животных, собрать информацию о путях миграции охотничьих животных. Также тобольские экологи оценят современное состояние ландшафта территории, гидрологической сети и лесного фонда.

Сейчас сотрудники отдела экологических исследований проводят анализ картографических данных объекта, общая территория которого составляет 183 тыс. га.

Евгений Новоселов

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# Вагайский район , Тобольск

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