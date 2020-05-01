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Ялуторовские танцоры отличились на Международном конкурсе "Сияние-2020"

Общество, 15:18 22 мая 2020

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Награды Международного кастинг-конкурса искусства и творчества "Сияние-2020" получил танцевальный коллектив "Марина", сообщает администрация Ялутороского района.

Творческое состязание проходило в дистанционной форме по видеозаписям. В состав конкурсной комиссии входили действующие продюсеры из различных направлений искусства и творчества: заслуженный артист России Альберт Гросс, балетмейстер арт-центра "Наследие" Игорь Макаров, лауреат международных джазовых фестивалей Екатерина Линдау, главный режиссер театрального центра "Триумф" Алина Абдулова и др.

Оргкомитет выразил признательность за участие в проекте и поблагодарил всех конкурсантов, а также тех, кто был причастен к их подготовке, за труд, упорство и профессионализм.

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# танцы , Ялуторовский район

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