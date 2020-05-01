Дорогу у новой школы в микрорайоне Казарово сделают односторонней

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одностороннее движение будет введено для безопасности на одном из участков дороги в микрорайоне Казарово в Тюмени. Как сообщает областная прокуратура, в районе строится новая школа, а дорога к ней небезопасна.

Проверка была проведена после обращения жительницы микрорайона, отметили в надзорном ведомстве. Установлено, что по проезду от ул. 1-я Молодежная до ул. Якова Точединова пролегает путь к новой школе. Ширина проезжей части - менее шести метров, тротуара нет и действует двустороннее движение. Все это небезопасно для пешеходов, в том числе, детей.

Прокуратура направила информацию в администрацию города. Вопрос о возможности введения на этом участке одностороннего движения был решен положительно. Одностороннее движение будет организовано до начала учебного года. Кроме того, запланировано устройство тротуаров и парковки возле новой школы.