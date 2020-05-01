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Дом для детей-сирот и бюджетников строят в Сорокино

Экономика, 14:02 31 мая 2020

Фото администрации Сорокинского района

Многоквартирный дом для детей-сирот и работников бюджетной сферы в Сорокино сдадут раньше срока.

Об этом сообщил заместитель главы Сорокинского района, начальник отдела ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и связи Андрей Полеваев.

"Подрядчик - ОАО "Ишимагрострой" - обещает сдать объект в августе. Сейчас идет отделка жилых помещений и подъездов, впереди работы по благоустройству двора. В доме уже запущены тепловые и водопроводные сети, подключено электричество", - рассказал он.

Всего в доме 32 квартиры, 22 из них предназначены для детей-сирот. Еще две однокомнатных и восемь двухкомнатных квартир получат работники бюджетной сферы в качестве служебного жилья.

Фото администрации Сорокинского района Фото администрации Сорокинского района Фото администрации Сорокинского района Фото администрации Сорокинского района Фото администрации Сорокинского района Фото администрации Сорокинского района ﻿

Евгения Шевцова

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# Сорокинский район , строительство жилья

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